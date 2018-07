Rimane a terra dopo l'incidente â€‹con lo scooter Ferita donna di 37 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro incidente con lo scooter nella provincia anconetana. E' stata portata in codice rosso all'ospedale di Torrette una donna di 37 anni dopo l'incidente accaduto questa sera dopo le 20 in via Salvolini. La donna dopo la caduta è rimasta a terra, il 118 intervenuto sul posto insieme alla polizia stradale ha prestato le prime cure.