Rientra a casa dopo la spesa pensionata trova due ladri urla e li costringe alla fuga

ANCONA - Faccia a faccia con due ladri. Un brivido lungo la schiena, un grido di paura. In un attimo quelli sono scappati via come gatti, saltando dalla finestra. Non è riuscita neppure a vederli in faccia, talmente rapida è stata la fuga. Erano giovani, snelli, forse stranieri. Troppo poco per sperare che le forze dell’ordine riescano a rintracciarli. In compenso, hanno potuto portar via solo una scatolina in cui erano custoditi alcuni braccialetti e orecchini di poco valore, articoli di bigiotteria. Ma lo spavento è stato enorme per una pensionata anconetana che ieri mattina ha sorpreso i ladri nella sua abitazione di via Marini, un appartamento al primo piano a due passi dalla questura. Erano le 11,30. La settantenne era uscita per compere. Quand’è rientrata, con le buste della spesa in mano, ha sentito dei rumori non appena ha aperto la porta. Si è insospettita, è andata a controllare in camera da letto e lì ha avuto l’incontro-choc. Ha trovato due giovani, vestiti di scuro, con cappucci in testa, che stavano frugando nei cassetti e negli armadi. In pochi minuti li hanno svuotati, mettendo tutto sotto sopra, a caccia di oro e soldi. Il blitz, però, è stato interrotto sul più bello dal rientro della proprietaria.