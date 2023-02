​Ancona, ricoverato e dimesso dal suo "Inrca" il dottor Fallica: «Assistere uno dei fondatori è un piacere»

ANCONA- Ricovero, osservazione e dimissioni nell’istituto che aveva contribuito a fondare. Avventura a lieto fine in corsia per Nicolò Fallica, per anni luminare dell’Inrca di Ancona, nei giorni scorsi ricoverato per un lieve affaticamento e tenuto qualche giorno in osservazione. Un ricovero precauzionale dettato soprattutto dall’età: Fallica raggiunto i 97 anni. Una famiglia molto conosciuta in città.

«L'assistenza a Fallica»

«Per la nostra struttura – dice Sergio Giunta, membro del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Inrca – ritrovare e assistere uno dei suoi fondatori è stato un enorme piacere anche perché il dottor Fallica ha lasciato un buon ricordo in tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo con lui. Siamo soddisfatti di averlo preso in cura e contenti di averlo salutato in condizioni di salute ottimali». Nicolò Fallica è molto conosciuto ad Ancona per aver dato il suo contributo professionale e umano alla crescita di un’eccellenza come l’Inrca mentre il figlio Antonio Luca, dopo gli studi al liceo classico Rinaldini e la laurea in Giurisprudenza ha preso i voti. È stato recentemente nominato Abate di Montecassino direttamente da Papa Francesco.