Richieste di soldi pedinamenti e minacce: trans accusata di stalking

ANCONA - Non avrebbe gradito la decisione della persona con cui aveva convissuto per anni di interrompere improvvisamente la relazione affettiva. Il brusco stop avrebbe indotto il cuore infranto, appartenente a una trans brasiliana di 35 anni, a rendere la vita impossibile al suo ex, un uomo anconetano di circa 40 anni.Tra minacce, scenate, piazzate, pedinamenti e continue richieste di denaro, la brasiliana si è spinta sempre più nel baratro dello stalking, portando allo sfinimento la vittima. Un incubo che ha costretto il dorico a sporgere denuncia ai carabinieri dopo la fine della convivenza. Anzi, per far sloggiare da casa la trans, il 40enne è stato anche costretto a cederle alcune migliaia di euro. Sarà ora la procura, a cui è stata inoltrata l’informativa, a ravvisare la possibile configurazione del reato di estorsione, oltre che di atti persecutori.