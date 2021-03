Non torna a casa, la moglie dà l'allarme: task force di vigili del fuoco e polizia per cercare un 43enne scomparso

ANCONA – Dalle prime ore di questa mattina sono in corso le ricerche di un uomo di 43 anni originario di Senigallia. A dare l'allarme, attorno alle 4, è stata la moglie che non l'ha visto rientrare a casa.

Subito è stata attivata una task force di polizia e vigili del fuoco, impegnati anche con l'elicottero nelle ricerche dell'uomo che si stanno concentrando ad Ancona, nella zona di Pietralacroce, in particolare in via Selandari, dove è stato captato il segnale del cellulare del 43enne. Sul posto anche il nucleo Saf con i sommozzatori, visto che in zona sono presenti ripidi sentieri che portano al mare.

