Riattaccato il piede all’operaio dopo l’investimento col bobcat

ANCONA - Ha rischiato l’amputazione di un piede, dopo essere stato travolto dal muletto condotto da un collega. E’ stato determinante l’intervento chirurgico eseguito nella clinica ortopedica dell’ospedale di Torrette.Perfettamente riuscita l’operazione di sintesi della frattura esposta e ora è fuori pericolo l’operaio di 56 anni (G.B. le sue iniziali) investito da un bobcat giovedì sera in via delle Palombare, all’incrocio con via Barilatti, durante i lavori di posa della fibra ottica. L’incidente, che poteva avere conseguenze drammatiche, è accaduto poco dopo le 20.Sul posto è sopraggiunta subito l’automedica del 118 insieme a un’ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato l’opraio d’urgenza al pronto soccorso di Torrette. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale, intervenuta con due pattuglie che hanno transennato la zona e raccolto le testimonianze degli operai e del responsabile della sicurezza del cantiere in cui era impegnata in subappalto la ditta abruzzese per cui lavora il 56enne. L’informativa, sotto il coordinamento della comandante Liliana Rovaldi, è stata trasmessa alla Procura che ha aperto un fascicolo per verificare responsabilità penali a carico del conducente del muletto - rischia una denuncia per lesioni colpose - e ha incaricato l’ispettorato del lavoro di accertare eventuali irregolarità nel cantiere, in relazione alle norme sulla sicurezza. Secondo una prima ricostruzione, a causare l’investimento sarebbe stata una distrazione dell’operaio alla guida del bobcat, mentre ormai alle Palombare era già buio. Durante una retromarcia, il conducente, che stava eseguendo degli scavi, non si sarebbe accorto della presenza alle sue spalle del collega che stava spazzando la strada. Il mezzo l’ha travolto, schiacciandogli la gamba con i cingoli. Il 56enne, gridando, ha richiamato l’attenzione dei colleghi. Soccorso e liberato dal peso del muletto, è stato trasferito a Torrette, dove l’équipe di Ortopedia ha scongiurato l’amputazione del piede.