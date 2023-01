Fa retromarcia e abbatte una colonnina: paura per la fuga di gas

ANCONA - Momenti di paura ieri sera a Sappanico per una fuga di gas che ha richiesto l'intervento tempestivo dei pompieri. A provocarla è stata un'auto che ha abbattuto una colonnina, mentre in retromarcia cercava di far passare un furgone nei pressi di una strettoia della frazione. Il giovane, che era con alcuni amici, ha involontariamente spaccato il tubo principale della media pressione che serve un contatore. Subito si è fermato e ha dato l'allarme. Sul posto, attorno alle 22,30, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai tecnici dell'ente che gestisce l'erogazione del servizio e alle volanti della questura che hanno messo in sicurezza la zona. Nel giro di mezz'ora è stata bloccata la perdita e l'allarme è rientrato.