Reti divelte al parco giochi ​Sorpresa, sono stati alcuni genitori e non i vandali

ANCONA - Reti divelte, attrezzi spostati, barattoli messi da una parte e come se non bastasse involucri di plastica rimossi dalle panchine. A raccontarla cosi sembrerebbe che nella zona dei laghetti alla pineta del Passetto dove sono in corso una serie di lavori di ristrutturazione siano passati una serie di vandali e invece a mettere sotto sopra l’intera area sono stati un gruppo di genitori. Nonostante la presenza in zona di reti di protezione proprio a causa dei lavori in corso alcuni genitori non hanno trovato di meglio che rimuovere la rete in una serie di punti proprio per consentire ai bambini di raggiungere i giochi nuovi di zecca. Una scelta quanto mai discutibile anche per il fatto che in zona essendo in corso lavori di ristrutturazione proprio nell’area del cantiere sono presenti ferri, barattoli, mezzi d’opera e una serie di fusti contenente del materiale poi utilizzato per impermeabilizzare la vasca.