Resta dentro l’untore dell’Hiv Possono aumentare i casi di possibile contagio

di Lorenzo Sconocchini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA CHOCANCONA - Niente scarcerazione, almeno finché i risultati delle analisi del sangue non accerteranno una incompatibilità tra la sua condizione di sieropositivo e la detenzione in cella. Ieri il gip Carlo Cimini ha respinto l’istanza con cui la difesa di Claudio Pinti aveva chiesto i domiciliari per il 36enne di Agugliano arrestato una settimana fa con l’accusa di aver infettato dolosamente con l’Hiv la sua ultima fidanzata, nascondendole la malattia e inducendola ad avere rapporti non protetti.Ma in assenza di un dato clinico sul livello di deficit immunitario del detenuto (la legge stabilisce una soglia di linfociti come dirimente tra carcere e no) per il gip non c’erano motivi per rivedere la decisione di accogliere la richiesta del pm Marco Pucilli e di escludere misure alternative come i domiciliari. Nelle 11 pagine dell’ordinanza - che dispone l’arresto per il reato di lesioni dolose gravissime nei confronti dell’ultima fidanzata - si spiega infatti che il rischio che Pinti possa commettere altri reati della stessa natura è elevatissimo. Sia per l’assenza di un minimo autocontrollo delle sue pulsioni sessuali, nonostante la consapevolezza della sieropositività, sia per il suo credo negazionista che lo portava a sostenere che l’Hiv fosse un’invenzione delle case farmaceutiche; sia infine per la scelta di cercare sesso senza precauzioni.