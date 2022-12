ANCONA Cittadini sentinelle si accorgono dei ladri, avvisano i Carabinieri e permettono non solo di sventare un furto, ma anche di arrestare il malvivente. Rocambolesca serata quella di lunedì, dove è scattato l’allarme a Candia, dove qualche settimane fa i topi d’appartamento avevano colpito diverse abitazioni e preso a calci un cane.

I residenti hanno notato la presenza di due uomini, vestiti di scuro, che furtivamente si muovevano fra i campi a ridosso delle recinzioni di alcune villette isolate. Intuendo le loro intenzioni, hanno allertato la centrale operativa dei Carabinieri di Ancona e i due malviventi, una volta scoperti, sono fuggiti a campi facendo perdere le loro tracce. Ma solo momentaneamente. Proprio la presenza di pattuglie di Carabinieri nella zona - chiamate ad intervenire una seconda volta su richiesta di un residente di un quartiere residenziale - ha permesso di acquisire degli elementi importanti per l’individuazione e l’arresto di un giovane romeno di 22 anni residente in provincia.

La segnalazione

Era stata segnalata la presenza di uno sconosciuto che con una torcia stava illuminando alcune abitazioni, probabilmente per individuare il punto debole della recinzione da scavalcare. Appena scoperto, si è subito allontanato con un’auto di colore grigio. Dopo aver effettuato i primi accertamenti, i militari hanno proseguito la perlustrazione per rintracciare i sospettati. E anche stavolta, la prontezza dei cittadini è stata di grande aiuto ai Carabinieri: mentre i militari battevano la zona palmo a palmo cercando l’auto in fuga, arriva più tempestiva che mai la segnalazione di un cittadino di Chiaravalle il quale denunciava che la sua auto, una Citroen C3 di colore grigio, posteggiata sotto casa nel pomeriggio, era sparita. Ha fornito ai militari del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona sia la targa che elementi utili per rintracciare il mezzo. La segnalazione ha portato le gazzelle dei Carabinieri a raggiungere immediatamente Falconara, dove era stata vista ferma proprio la Citroen rubata. I residenti di un’abitazione del lungomare di Rocca Priora, potenziale obiettivo della scorribanda dei ladri, si erano infatti accorti di quella macchina ferma grazie all’abbaiare insistente dei loro cani e avevano chiamato il 112. Dopo aver capito di essere stati scoperti, uno dei ladri, approfittando dell’oscurità, è riuscito a dileguarsi fuggendo in spiaggia mentre il complice - il 22enne romeno - è stato bloccato. Non sapeva giustificare il perché si trovasse a bordo di un’auto rubata, lui che alle spalle aveva un lungo curriculum di precedenti per furto e ricettazione.

Il provvedimento

Cadeva dalle nuvole anche sulla presenza, all’interno dell’auto, di un monopattino elettrico del valore di un migliaio di euro, sicuramente provento di un precedente furto. «Non è mio, era già lì», avrebbe farfugliato. E’ stato arrestato per il reato di furto di autovettura e ricettazione. Comparso ieri mattina davanti al giudice del Tribunale di Ancona per la direttissima, il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo che venisse rinchiuso nel carcere di Montacuto. E’ caccia al complice.