Relazione finita, lei non ci sta e prende a calci la porta dell'abitazione dell'ex compagno

ANCONA - In tarda serata, le Squadre Volanti sono intervenute, su disposizione della Sala Operativa, in quanto era stata segnalata una donna che stava cercando di sfondare a calci la porta di un'abitazione.

La donna si presentava reticente ad ogni chiarimento sulla sua presenza in quel luogo e molto nervosa. Non forniva alcun documento di identità in più oltraggiava poliziotti che cercavano di calmarla. La donna, di origine straniera scaraventava contro gli agenti la propria borsa, scalciando gli operatori nel tentativo di bloccarla. A quel comportamento assisteva anche suo figlio minorenne che cercava, anch'egli, di placare i suoi animi. Un uomo nel frattempo riferiva agli agenti di conoscere quella donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, la cui interruzione da parte sua non era stata accettata da lei. La donna veniva accompagnata presso gli Uffici della Questura e, una volta identificata, veniva denunciata all'Autorità Giudiziaria per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e per resistenza a Pubblico Ufficiale.