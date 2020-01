Ancona, relazione con la 13enne e foto hot sul cellulare: condannato dopo la denuncia del padre

Ultimo aggiornamento: 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Inizia una relazione proibita con una(13 anni all'epoca dei fatti, lui 22) e finisce sotto processo per: condannato a tre anni di reclusione e al pagamento di una multa di 12 mila euro. La sentenza è stata emessa ieri mattina dal gup Francesca De Palma per un 24enne anconetano dopo la decisione della difesa, rappresentata dall’avvocato Gabriele Galeazzi, di procedere con ilIl pm Irene Bilotta aveva chiesto una pena più severa: tre anni e mezzo di carcere. L’imputato, di professione operaio e presente alla lettura del verdetto, doveva rispondere di due reati: violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico. È stato condannato solo per la prima contestazione mossa dalla procura. La seconda si basava sul ritrovamento nel cellulare del 24enne di circa 200 foto che ritraevano la minore in atteggiamenti intimi. Parte civile al processo era ildella minorenne, sostenuto dall’avvocato Alessio Stacchiotti. Al genitore è stato riconosciuto un risarcimento del valore di 10 mila euro. Era stato lui a sporgere denuncia contro il 24enne dopo la scoperta nel cellulare della figlia delle foto intime.