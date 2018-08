Regata del Conero, lo start fissato al 30 settembre Con tante novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - E’ fissato per domenica 30 settembre l’appuntamento con la Regata del Conero che ogni anno richiama oltre 200 imbarcazioni da tutta Italia. La manifestazione organizzata da Marina Dorica si arricchisce quest’anno di tante novità, inclusi ricchi premi, tra cui un’auto Kia Picanto, che verrà estratta a sorte tra tutti i partecipanti a termine della regata. Dopo diciotto edizioni disputate la prima domenica di settembre, la regata si sposta all’ultimo weekend del mese.«La decisione nasce dalla volontà di facilitare l’avvicinamento a Trieste per tutte le imbarcazioni che, il 14 ottobre, parteciperanno alla 50° Barcolana. Ancona è infatti una location strategica per tutti gli equipaggi che desiderano fare una tappa intermedia durante il trasferimento e la Marina Dorica è pronta ad accoglierli al meglio mettendo a disposizione tutte le sue strutture» ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore della Regata del Conero, Carlo Mancini. Iscrizioni entro le ore 11 del 28 settembre.