Solo rattoppi sulla Flaminia Un’altra estate tra le buche Il restyling è in ritardo

ANCONA - Capita che se ti immetti sulla Flaminia dall’incrocio di via Conca sulla scia di un tir devi mettere in conto che quel bisonte della strada possa di colpo deviare verso sinistra, occupando la corsia di sorpasso, perché su quella più a destra ci sono buche così profonde da far sobbalzare persino chi è al volante di pesanti autocarri diretti in porto. E succede pure che se per caso accosti l’auto e scendi per guardare da vicino quelle crepe sull’asfalto, e magari scattare qualche foto, un camionista diretto verso nord abbassi il finestrino, allarghi un sorriso ironico e ti dia un consiglio aprendo le braccia più che può: «Per riprendere tutte le buche ti serve una telecamera lunga così».