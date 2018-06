Rapinava ragazzini e vecchiette: a giudizio uno dei fratelli terribili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Con la complicità del fratello maggiore avrebbe scorrazzato in giro per la città in cerca di vittime da rapinare. In due occasioni – secondo la procura – aveva agito da solo, aggredendo un minore e un’anziana. Al primo, nel marzo 2014, era stato strappato dalle mani uno smartphone mentre attendeva il bus nei pressi di piazza Roma. La vecchina, invece, era caduta nelle trappola del rapinatore nel giugno 2015, mentre stava passeggiando in una traversa di corso Mazzini. La donna era stata strattonata e derubata della collana d’oro che teneva al collo.