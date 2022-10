Aggredito a calci e pugni per rubargli il cellulare: lui chiede aiuto all'amico e scoppia una rissa. Due arresti

ANCONA - Era tranquillamente seduto su una panchina di Corso Carlo Alberto ad Ancona quando due uomini l'hanno aggredito alle spalle riempiendolo di calci e di pugni per rubargli il cellulare. Una rapina che si è trasformata in rissa e che è finita con l'arresto di due persone per lesioni e rapina aggravata. È successo la scorsa notte e l'intervento della squadra volante ha consentito di identificare e fermare gli autori dell'aggressione: poco dopo la mezzanotte una volante della Questura di Ancona stava transitando proprio lungo il Corso, quando gli agenti hanno notato una colluttazione tra quattro persone.

La fuga bloccata dalla Polizia

Alla vista della polizia due di loro sono fuggiti verso piazzale Italia, mentre gli altri due si sono sbracciati per chiedere aiuto mentre gli agenti si lanciavano immediatamente all’inseguimento degli uomini in fuga, riuscendo a raggiungere e fermare prima uno, e poco dopo il secondo. Nelle vicinanze del luogo in cui era avvenuta la colluttazione si trovavano frammenti di legno e vetri provenienti da una specchiera andata in frantumi, e veniva anche trovato un telefono cellulare.

Uno dei due uomini che erano rimasti sul posto, entrambi 40enni di origine peruviana, riferiva che mentre era tranquillamente seduto su una panchina, veniva d’un tratto raggiunto e aggredito con calci e pugni due soggetti, a lui sconosciuti. Gli aggressori riuscivano a sottrargli un telefono cellulare e nel tentativo di riprendere quanto sottratto, l’uomo veniva addirittura colpito con un bastone.

Arrestati i rapinatori accusati anche di lesioni

Spaventato si è precipitato a suonare al campanello di un suo amico che abitava lì il quale, allarmato dall’insistente squillare del citofono, è sceso subito in strada per difendere l'amico: l’arrivo della Volante ha interrotto la colluttazione. I due fuggitivi, di origine rumena, sono stati arrestati per lesioni e per rapina aggravata in concorso. Durante l'identificazione è emerso che erano già stati denunciati per il medesimo reato ai danni di un supermercato.