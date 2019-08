Rapinata dopo la proposta oscena: trovati il quarto uomo e il cellulare rubato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era finito in mano a un nigeriano che abita a Pescara lo smartphone Samsung scippato nella notte del 16 aprile scorso a una giovane immigrata rapinata in corso da tre balordi ubriachi. La ragazza, una 33 enne di origini nigeriane, li aveva respinti e i tre (un giovane anconetano e due immigrati del Burkina Faso) s’erano accontentati di strapparle di mano lo smartphone, del valore di circa 250 euro, e scappare via. Due erano stati arrestati poco dopo dalle Volanti in piazza Cavour, dopo una colluttazione, il terzo era stato identificato più tardi e denunciato a piede libero. Ora spunta un quarto uomo, il nigeriano di Pescara trovato con il cellulare della ragazza, che evidentemente era anch’egli dalle parti di corso Amendola quella notte di aprile e pur non avendo partecipato alla rapina era venuto in possesso del telefonino.