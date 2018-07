Rapinato dai vu cumprà Poi il ricatto al parco per riavere i documenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si era accordato con un venditore ambulante conosciuto in spiaggia per una compravendita di capi d’abbigliamento. La visione dei prodotti e l’eventuale acquisto è avvenuto al parchetto di via Vasari, agli Archi. L’acquirente, un anconetano sui 40 anni, pensava di trovarsi faccia a faccia con il vu cumprà nigeriano conosciuto in riva al mare. E invece, l’amara sorpresa. All’appuntamento lo straniero si è presentato con altri quattro connazionali. Non per vendere merce, ma per malmenare e rapinare la vittima del suo portafoglio con all’interno 250 euro, documenti e varie carte di credito. I nigeriani, però, sono andati oltre l’aggressione.Passate 24 ore dalla rapina hanno chiamato l’anconetano (il numero di cellulare lo aveva preso uno degli stranieri in occasione dell’incontro in spiaggia) per il riscatto. «Se vuoi riavere i documenti, dacci 200 euro» avrebbe detto uno degli aguzzini, stabilendo data, luogo e orario dell’appuntamento, preso per giovedì sera. Il piano estorsivo è stato rovinato dalla polizia. A fermare il gruppo di nigeriani è stata la squadra mobile della questura, allertata dalla vittima. In tre sono finiti in manette con l’accusa di rapina aggravata ed estorsione. Si tratta di un clandestino di 26 anni e di due rifugiati politici di 27 e 35 anni. Quest’ultimo è il vu cumprà con il quale l’anconetano aveva trattato. Uno dei tre è stato anche denunciato per detenzione di materiale pedopornografico. Nel suo cellulare è stato trovato un video scabroso con un bambino. Tutto il gruppetto è stato condotto a Montacuto in attesa dell’udienza di convalida. Da ieri sono in corso accertamenti da parte degli uomini diretti dal vice questore Carlo Pinto per risalire all’identità degli altri due uomini che hanno partecipato alla rapina.