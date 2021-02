Rami pericolanti lungo la strada verso Candia: l'intervento dei vigili del fuoco

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco prima delle 10 in località contrada Bolignano a Candia per dei rami pericolanti lungo la strada che dalla zona Aspio va verso Candia. La squadra di Ancona intervenuta con il supporto dell’autoscala, ha provveduto a togliere l’immediato pericolo di caduta dei rami dall’albero e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni persone o cose. Sul posto anche la Polizia Urbana.

