Raid nella villetta: ladri â€‹in fuga con 15mila euro di gioielli ed una pistola

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un buco alla finestra, mentre i proprietari cenavano, e in una manciata di minuti dalla villetta è sparito tutto: gioielli, orologi, medaglie e una pistola carica con una scatola di proiettili. Quanto basta per vivere col terrore, all’idea che in città giri una banda armata in cerca di appartamenti da saccheggiare. Quest’anno i ladri non hanno aspettato l’ora solare che, generalmente, rappresenta il punto di svolta negativo per la sicurezza del capoluogo grazie alle giornate che si accorciano e al buio che cala prima.Hanno giocato d’anticipo, squarciando la pace di una tranquilla domenica sera. E adesso a Montacuto, frazione ripetutamente assediata dai ladri, la paura si tocca con mano dopo il blitz a casa di un ex poliziotto in pensione e della moglie. «Correte, mi hanno portato via tutto» gridava in lacrime la donna, comprensibilmente agitata, mentre avvertiva i carabinieri. Sul posto sono intervenuti, attorno alle 21, i militari del Nucleo Radiomobile e della stazione del Poggio per il sopralluogo. Era disperata la settantenne: da un antico comò le hanno rubato gioielli per circa 15mila euro. I banditi hanno avuto il tempo di selezionare quanto di più prezioso, rinunciando agli articoli di bigiotteria: si sono intascati anelli, collier, bracciali, orecchini, perfino delle medaglie e i ricordi di una vita.