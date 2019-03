Raffica di furti nelle abitazioni 90enne raggirata da una donna e derubata della fedina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima si ritrovano a consolare un’anziana derubata, poi a distanza di qualche giorno i ladri gli ripuliscono l’appartamento. Brutta avventura per una famiglia residente in via Madonnetta. Il primo furto risale all’inizio della settimana, quando una 90enne viene fermata in strada da una donna, che con i suoi modi garbati riesce a conquistare la fiducia dell’anziana e farsi aprire la porta di casa. Una volta dentro - secondo un copione purtroppo collaudato - la ladra riesce a sfilare un anello che l’anziana teneva al dito, oltre a qualche banconota.Quando si è accorta del furto, l’anziana è andata da un vicino di casa che ha cercato in tutti i modi di consolarla. A distanza di pochi giorni i ladri sono tornati a colpire. Un paio di appartamenti infatti sono finiti nel mirino dei banditi e per ironia della sorte uno di questi è proprio quello dove era andata l’anziana a sfogare tutto il suo dolore dopo essere stata derubata. I ladri hanno rubato denaro contante e alcuni monili in oro e in argento trovati in casa.