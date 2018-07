Raid in centro, torna la banda delle Golf: colpo nella notte in via Duranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si allunga la scia dei furti d’auto. Dopo i blitz nelle frazioni e nell’hinterland con tre Fiat Panda rubate, è toccato al quartiere Adriatico finire nel mirino della gang. Nella notte tra giovedì e venerdì è sparita da via Duranti, zona Passetto, una Golf modello 7. Valore: circa 20 mila euro. Un salto di qualità rispetto ai colpi di Montesicuro, Candia e Osimo.Il centro di Ancona è una vecchia conoscenza della banda che per mesi ha imperversato, appropriandosi prima di suv Audi, poi di Golf e vari modelli di Ford, tra utilitarie e city car. Il modus operandi in via Duranti è lo stesso della banda i cui componenti, almeno una parte, sono finiti in manette la settimana scorsa per mano dei carabinieri del Norm di Ancona e della Squadra Mobile di Ascoli Piceno. Il gruppetto, composto da un rumeno e tre cerignolani, era stato preso dopo il furto di una Ford Fiesta parcheggiata in via Maggini.Per aprire le auto e metterle in moto, la gang utilizza apparecchiature sofisticate che consentono di manomettere la centralina e aprire in pochi secondi lo sportello. I banditi sono dotati di disturbatori di frequenza per mettere fuori uso l’eventuale gps. I dispositivi sono bilanciati a secondo del modello da rubare. In questo caso, Volkswagen Golf. Un’auto che tra l’autunno e lo scorso inverno era già finita nella rete delle banda. Così come i veicoli targati Audi. In un primo momento, dal quartiere Adriatico erano sparite Q3. Ma ai banditi erano anche andati oltre, rubando A3, Citroen, Peugeot e furgoni.A ottobre, un ladro – sempre residente a Cerignola – era stato pizzicato in via Marini dalle Volanti dopo il furto di una C3 Picasso e nel bel mezzo di una tentata razzia ai danni di un negozio di abbigliamento. Dopo l’arresto, la gang era scomparsa per un po’ per poi tornare in scena: questa volta Ford. Via Isonzo, via De Bosis, via Piave erano state le strade colpite. Una settimana fa l’episodio di via Maggini e il quartetto in manette. Pochi giorni di pausa e di nuovo la ripresa dei raid, tra le frazioni e la zona adriatica. Il furto della Golf è stato denunciato ai carabinieri.