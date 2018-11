Ragazzo ricoverato sfascia il reparto e aggredisce gli infermieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Brandisce una sedia e prima distrugge le porte del reparto, poi cerca di accanirsi contro due infermiere che, per ripararsi, sono state costrette a rifugiarsi all’interno della guardiola blindata. A scatenare il caos, domenica sera nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Torrette, è stato un minorenne, ricoverato nel reparto. Per sedare la situazione è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri del Norm, allertata dalle chiamate partite dall’ospedale, non solo da parte del personale medico, ma anche da alcuni pazienti. Per una ventina di minuti, il ragazzo avrebbe tenuto sotto scacco l’intero reparto. La sua furia si è scatenata a partire dalle 22.