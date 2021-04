Ragazzo di 18 anni investito da un'auto lungo la Flaminia: portato in codice rosso all'ospedale di Torrette

ANCONA - Momenti di terrore quelli vissuti questo pomeriggio poco dopo le 18 lungo via Flaminia all'altezza della stazione metropolitana dove un'auto ha investito un ragazzo di 18 anni: immediato l'intervento della Croce Gialla, sul posto anche l'automedica e una seconda ambulanza della Croce Gialla con il giovane che è stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette ma non è per fortuna in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE:

Camion si scontra con un'auto, finisce fuori strada e si ribalta: illeso il conducente

Ultimo aggiornamento: 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA