Scoperta choc: ragazzo giovanissimo si toglie la vita in piena notte nella sua abitazione

Dramma in Ancona. Questa notte poco dopo le 3 un ragazzo giovanissimo si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. La tragedia si è consumata nella frazione di Ancona.Il giovane originario di un'altra regione si era trasferito da poco con la famiglia, ancora non sono chiare le ragioni che lo hanno spinto a compiere il drammatico gesto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'automedica che non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del giovane. Avviate le indagini da parte della Polizia, la salma del giovanissimo intanto è stata trasferita all'ospedale Torrette.