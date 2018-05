Ragazzo di 22 anni sviene per l’alcol alla festa a Villarey

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Beve come un forsennato fino a svenire in mezzo alla strada. Il fatto è accaduto ieri mattina attorno alle 2 in via Indipendenza a pochi metri dall’entrata dell’ex caserma Villarey ora sede dell’Universita Politecnica delle Marche facolta di economia e commercio dove era in corso “ La festa abruzzese” con tanto di vino e arrosticini. Protagonista un nigeriano di 22 anni. Il giovane è stato soccorso da un equipaggio della Croce Gialla presente in zona per fare assistenza a tale evento. Ad allertare la centrale operativa del 118 ci hanno pensato i militi con la stessa centrale che ha poi provveduto ad inviare sul posto un altro mezzo sempre della Croce Gialla. Il nigeriano privo di sensi è stato portato con un codice di media gravità all’ospedale di Torrette. Sulla festa, ci sono state anche lamentele per lo smaltimento dei rifiuti: una montagna di sacchetti è stata lasciata in via Villarey suscitando il disappunto dei residenti.