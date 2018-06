Ragazzo di 23 anni batte la testa contro uno scoglio Medicato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Malori e infortuni: domenica impegnativa per il 118. La situazione più critica a Palombina, dove alle 16 una nonnina di 82 anni si è sentita male sotto l’ombrellone per un problema cardiaco. Immediato l’intervento della Croce Gialla di Falconara allo Chalet Azzurro: l’anziana in codice giallo all’Inrca. A Portonovo, alle 18,30 un ragazzo di 23 anni ha battuto la testa contro uno scoglio davanti all’ex Ramona: soccorso dalla Croce Gialla di Camerano, è stato medicato a Torrette, non è grave. Momenti d’apprensione a Sirolo per una 23enne che ha avuto un mancamento davanti al ristorante Vittoria: è stata portata per accertamenti all’ospedale di Osimo dalla Croce Azzurra di Sirolo. Si è subito ripresa una 18enne che nel pomeriggio si è sentita male al Bellariva, a Numana.