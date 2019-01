Ragazzo di 17 anni stramazza a terra: soccorso da un commerciante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Attimi di paura ieri mattina attorno alle 9 in via dove un ragazzo di 17 anni è stramazzato in terra lungo il marciapiede. I primi soccorsi sono stati portati da un operatore commerciale della zona. Nel frattempo qualcuno aveva provveduto ad allertare la centrale operativa del 118. Sul posto oltre all'automedica è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette.