Ragazzino si cappotta con la bici, portato a Torrette per i traumi subiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un ragazzino si è capottato con la bicicletta, momenti di paura quelli vissuti poco fa in via Podesti. Immediata la richiesta di soccorso, sul posto la Croce Gialla e l'automedica con il giovane che è stato portato all'ospedale di Torrette per un trauma cranico e un politrauma.