Ancona, ragazzino scende dal bus e viene urtato da un'auto

ANCONA - Paura per un ragazzino che ieri è stato urtato da un’auto dopo essere sceso dal bus alla fermata di piazza Roma. È successo ieri pomeriggio alle 17 e subito è scattata la chiamata al 118. Il 12enne è sceso dall’autobus utilizzando l’uscita anteriore del mezzo e per attraversare è passato davanti al bus. È bastato un attimo. Appena si è sporto è stato urtato da una vettura. Scattata la segnalazione alla centrale operativa del 118, sul posto si sono portate l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il ragazzino è stato accompagnato al Salesi, non è grave. © RIPRODUZIONE RISERVATA