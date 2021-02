Ragazzina investita sulle strisce pedonali: momenti di terrore poi il trasporto in ospedale

ANCONA - Attimi di terrore quelli vissuti questa mattina intorno alle 7,30 lungo via Flaminia all'altezza della stazione metropolitana dove una Fiat Punto con a bordo due studenti ha investito sulle strisce pedonali una ragazzina di 11 anni. Momenti di panico e di grande trambusto, imemdiato l'intervento della Croce Gialla e dell'automedica che hanno portato la ragazza all'ospedale Salesi per tutti gli accertamenti del caso anche se per fortuna le sue condizioni non sembrano destare preocccupazione. Sul posto per la gestione della viabillità anche la polizia municipale.

