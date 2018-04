Ragazzina non rientra a casa, ritrovata nell'atrio di un condominio dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dopo la felice risoluzione del ritrovamento della signora Silvana Binci a Osimo, anche un'altra storia proprio nelle prime ore di questa mattina ha avuto un esito positivo. Una ragazzina ieri si era allontanata da casa per trascorrere un pomeriggio con gli amici ad Ancona con la promessa di far rientro in serata. La ragazza però, non faceva rientro, in quanto perduto l'ultimo autobus, si era persa d'animo e iniziava a girovagare per le vie della città fino a trovare riparo in un atrio di un condominio. I poliziotti delle Volanti nelle prime ore di questa mattina dopo aver stacciato tutte le vie ritrovavano la ragazza sana e salva e la riaffidavano ai genitori.