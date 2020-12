Ragazzi a scuola sicuri: autobus a chiamata, più mezzi e vigilantes. Ecco cosa cambierà

ANCONA - Il ritorno sui banchi di scuola è appeso al nodo dei trasporti. Dal 7 gennaio di nuovo in presenza, sebbene al 75%. Ma il tema degli spostamenti sarà centrale per gestire al meglio l’intera partita. Primo step: definizione della domanda di trasporto. Successivamente, pianificare e distribuire l’offerta dei mezzi. Un non-problema per Conerobus, che assicura: i mezzi ci sono. Tutto sta ad organizzare con precisione la distribuzione degli ingressi e delle uscite. I vari scaglioni, per intenderci. Sempre che sia questa la via da perseguire.

Un primo incontro si è svolto ieri con la conferenza provinciale permanente. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma intanto si è messa in moto la macchina organizzativa. La road map prevede che la prima azione spetti al Provveditorato, il quale dovrà fornire un report sulle necessità dei singoli istituti. Sulla base di questo, l’azienda di trasporti formulerà il tipo di intervento a fronte di un budget previsto dall’amministrazione comunale. Sono diversi passaggi, ma che dovranno essere compiuti in tempi brevi. «Il problema, da parte nostra, non è il reperimento dei mezzi aggiuntivi – spiega Muzio Papaveri, presidente di Conerobus – ma come verranno distribuiti i ragazzi, da dove vengono e dove vanno. Per far sì che i trasporti funzionino al meglio sarà importante coordinare tutta una serie di azioni».

La prossima settimana è prevista una seconda riunione della conferenza provinciale permanente in cui i partecipanti si aspetteranno di ricevere l’atteso documento da parte del Provveditorato per poter iniziare a discutere su basi concrete. Prima della scivolata in zona arancione, la didattica in presenza funzionava al 50% e la capienza prevista sui bus era al 75%. Adesso lo scenario che va a profilarsi è esattamente l’inverso: didattica in presenza al 75% e capienza sui bus al 50%. Pertanto le misure messe in atto allora non sono più attuali, e bisogna cambiare tutto. O quasi. Ad esempio: il Comune dovrà ripristinare il servizio degli steward a bordo? «Probabilmente sì – risponde l’assessore ai trasporti Ida Simonella – ma non sappiamo ancora in che misura. Dipende tutto dalla domanda. Più è concentrata e più c’è bisogno di steward». Sul territorio comunale di Ancona sono 102 i bus di cui dispone Conerobus. Ad ottobre si è toccato il picco di 40 corse aggiuntive, con una conseguente pressione sul traffico urbano. Per questo l’Amministrazione cittadina sta sperimentando un servizio assolutamente avanguardistico: il bus a chiamata. Parallelamente alla linea 6, che resterà in essere, sorgerà una linea 6Smart che compirà lo stesso percorso, ma sarà prenotabile online tramite un’apposita app. All’utente verrà inviato un Qr-code con cui effettuerà il riconoscimento sull’autobus e potrà accedere al proprio posto riservato.

Le scuole intanto si preparano al rientro in presenza. C’è da sciogliere il nodo dell’organizzazione dei mezzi pubblici, elemento cruciale per i dirigenti scolastici che si troveranno a gestire anche la partita dello scaglionamento. Il 7 gennaio gli studenti potranno fare ritorno in classe, ma ogni istituto dovrà attenersi al riempimento massimo del 75%. I dirigenti sono chiamati a gestire intanto una fase pre-organizzativa. «Opereremo una turnazione delle classi in presenza – dice Anna Rita Durantini, preside del liceo scientifico Galileo Galilei –, ogni due giorni si cambia il gruppo delle classi che resteranno a casa».

Altra questione non meno importante riguarda lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite degli studenti. «Per il nostro orario curricolare di 34 e 35 ore vorrebbe dire impegnare anche le prime ore del pomeriggio – afferma Francesco Maria Orsolini, preside del liceo artistico Edgardo Mannucci – questo potrebbe essere un problema per gli alunni che provengono da fuori comune».

