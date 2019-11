Ancona, caos e bivacchi. Ragazzi sorpresi dai carabinieri a fumare hashish lungo la scalinata

LEGGI ANCHE:

ANCONA - Caos e bivacchi in via Lamaticci, controlli deidopo le proteste dei residenti. La scalinata è uno dei luoghi preferiti per smerciare o consumare. Ed è qui che l’altra sera i carabinieri, impegnati in un’attività di controllo che ha riguardato anche la stazione di Falconara, hanno pizzicato un gruppo di giovani intenti a fumare hashish. Identificati una ventina di ragazzi tra i 18 e i 23 anni. Sette di loro sono stati perquisiti, inclusi due amici di Castelferretti - già conosciuti dai militari - che non hanno saputo dare giustificazioni sulla loro presenza in via Lamaticci ad Ancona, ma probabilmente si erano dati appuntamento per sballarsi insieme.Uno dei ragazzi perquisiti, residente nel capoluogo, è stato invece trovato in possesso di una piccola quantità di hashish: è stato segnalato alla Prefettura e incapperà nella sospensione della patente (da un mese fino a 3 anni), del passaporto e di altre eventuali licenze.