Ragazze di Donnavventura ad Ancona: sorrisi, pranzo saluti e tantissimi selfie

ANCONA - Un'idea dopo l'altra, una veste sempre nuova. Donnavventura riparte con una nuova formula targata Green, un viaggio all’insegna dell’attenzione per l’ambiente. E oggi le ragazze - toniche e in gran forma - sono ad Ancona: hanno a lungo girato in centro raccogliendo l'interesse non solo dei giovani e dei ragazzi con gli inevitabili selfie in serie per poi pranzare da Rosa e aggiungere un'altra foto sulla fontana delle Tredici Cannnelle. E anche lì anconetani e turisti si sono fermati per foto, saluti e qualche domanda.