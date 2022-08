Ragazza di 19 anni minaccia il suicidio in diretta sui social, due giovani con l'ausilio della polizia la convincono a desistere

ANCONA - Momenti terribili, grande concitazione, poi il sollievo. Nella serata di Ferragosto, alle 21.30, la locale Centrale Operativa veniva allertata da un ragazzo residente a Padova il quale dichiarava che proprio in quel momento, su Instagram, una ragazza anconetana di 19 anni, stava facendo un video in diretta in cui minacciava il suicidio. Dalle immagini il ragazzo deduceva che la ragazza era chiusa nella sua stanza con una busta di plastica tipo da spesa intorno al collo, ma pochi istanti dopo, la diretta si interrompeva.

Il ragazzo padovano riusciva fornire nome e cognome della giovane e la Volante veniva mandata immediatamente presso la sua abitazione. Nel frattempo la Centrale Operativa riusciva a contattare la madre della diciannovenne, la quale riferiva che la figlia era da poco uscita di casa.

Dopo alcuni giri di perlustrazione la Squadra Volanti intercettava la ragazza in Largo Morelli, ma la stessa era totalmente indisposta a parlare con gli operatori.

Dopo poco veniva raggiunta sul posto da un altro ragazzo, un suo coetaneo, anconetano, che aveva conosciuto proprio quella sera e proprio durante la diretta su Instagram. Il ragazzo infatti spiegava agli agenti che vedendo quelle immagini decideva immediatamente di scriverle per offrire il suo aiuto, le dava il suo numero di cellulare, e si accordava con lei per incontrarsi di lì a poco, abitando vicini. La ragazza dunque, volendo incontrare il ragazzo desisteva dal suo intento suicida, interrompeva la diretta, e usciva di casa.

La giovane, molto fragile emotivamente e da tempo seguita dal Centro di Salute Mentale, veniva accompagnata presso il locale Pronto Soccorso dagli operatori di Polizia e dal personale sanitario del 118 al fine di sottoporla ad un consulto specialistico.

L’intervento dei due ragazzi è stato fondamentale, decisivo, e per tal motivo il Questore Cesare Capocasa ricorda che “i giovani vanno incoraggiati a rendersi partecipi dell’aiuto collettivo, a non esitare nell’attivare i soccorsi di fronte a situazioni emergenziali, e mantenere sempre alta la fiducia nell’operato delle Forze di Polizia”.

Riferendosi poi allo strumento dei social network, dichiara: «Internet costituisce una risorsa fondamentale soprattutto per i più giovani, un’occasione di crescita culturale e sociale, uno strumento di aiuto nello studio e nella ricerca di nuove informazioni. Questa realtà richiede però necessariamente un utilizzo critico, sicuro e consapevole affinché rimanga una opportunità e non rischi di diventare un pericolo».