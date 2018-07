Ragazza s'innamora di due bengalesi: duello a pugni per la bella ventenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il parco della Pace diventa teatro di un duello tra rivali in amore. I due spasimanti focosi si contendevano la ragazza di cui erano infatuati. Lei si è innamorata nel giro di poco tempo di entrambi i giovani del Bangladesh che alla fine sono venuti alle mani pur di conquistarla.Protagonista di questa tormentata vicenda sentimentale è un’anconetana poco più che ventenne residente dalle parti del Piano. La ragazza ha conosciuto un coetaneo bengalese, con cui è scoccata la scintilla dell’amore a prima: la ragazza si è presa una cotta anche di lui creando inevitabilmente qualche imbarazzo all’altra love story. Per un po’ la ragazza ha frequentato entrambi i due giovani bengalesi cercando di non dare troppo nell’occhio, ma il passaparola è arrivato alle orecchie dei due spasimanti che hanno deciso di dar vita ad una specie di duello dell’onore con tanto di calci e pugni. Sono intervenuti i carabinieri ed un'ambulanza.