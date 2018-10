Scoperta choc in casa, Mamma chiama i soccorsi ma la figlia 28enne è morta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una ragazza di 28 anni è stata trovata morta in casa ad Ancona, in via della Madonnetta. La giovane straniera aveva problemi di salute e nei giorni scorsi sarebbe stata soccorsa in casa da un'ambulanza. A dare l'allarme è stata la mamma. Sul posto ambulanza della Croce Gialla di Ancona, automedica e polizia. La morte, è stato accertato, è dovuta a cause naturali.