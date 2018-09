Ragazza di 22 anni con la sua Corsa finisce sulle auto in sosta e fa strike

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una domenica cominciata nel peggiore dei modi per una giovane di 22 anni. Perde il controllo dell'auto e finisce contro le vetture in sosta. Il fatto è accaduto questa mattina attorno alle 6 in via Isonzo. Protagonista della vicenda una ragazza di 22 anni che stava tornando a casa: per cause in fase di accertamento la giovane è finita con la sua Corsa contro auto regolarmente parcheggiate lungo la strada. Sul posto oltre all'automedica è intervenuto anche un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Nell'impatto la ragazza ha riportato una serie di traumi agli arti inferiori e una ferita al capo. Una volta stabilizzate le condizioni di salute la giovane in codice giallo è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette per ulteriori accertamenti. Ingenti i danni riportati dai mezzi cosi come non sono mancate le persone residenti in via Isonzo scese in strada dopo il sinistro per vedere quali auto erano state coinvolte nella carambola.