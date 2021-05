Ragazza di 17 anni investita sulle strisce pedonali e trentenne tamponato in scooter: che paura sulle strade del capoluogo

ANCONA - Due incidenti in rapida successione nel tardo pomeriggio lungo le vie del capoluogo: prima la macchina dei soccorsi con Croce Gialla e automedica si è attivata per un ragazzo di 30 anni caduto a terra dopo essere stato tamponato in sella al suo scooter lungo l'Asse: il giovane ha riportato un politrauma ed è stato portato per tutti i controlli del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

Pochi minuti dopo invece una ragazza di 17 anni è stata investita lungo le strisce pedonali in via De Gasperi: tanta paura poi i soccorsi e il trasporto all'ospedale di Torrette anche lei con un codice di media gravità.

