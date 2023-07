Ancona, raffica di malori per il caldo: numerosi interventi della Croce Gialla. Coinvolta anche una diciottenne

ANCONA- Continua a far registrare malori il grande caldo che si sta abbattendo su Ancona. Nella giornata di ieri (venerdì 28 luglio) sono stati ben cinque gli interventi registrati.

Anche una diciottenne coinvolta

Il primo ha riguardato una 40enne dalle parti della pompa di benzina di via Giordano Bruno che è stata portata a Torrette con un codice di media gravità. Poi è stata la volta, in pieno centro, di un uomo di 56 anni e una donna di 64. Una ragazza di 18 anni, residente fuori regione, ha accusato un malore alla stazione mentre una donna di 66 anni è svenuta in piazza Cavour. Fortunatamente non ci sono state conseguenze.