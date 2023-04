Multe durante l'evento “Portonovo in fiore”. La rabbia degli automobilisti: «Il Comune organizza male e poi fa anche cassa»

ANCONA - Andare all'evento "Portonovo in fiore", non trovare un buco per l'auto e dopo averla parcheggiata in sicurezza anche se ai bordi della carreggiata, tornare a prenderla con la sorpresa della multa. È quanto accaduto a tantissimi partecipanti all'evento che si è concluso ieri, domenica 2 aprile, a Portonovo. La segnalazione arriva da un lettore del Corriere Adriatico, amareggiato e deluso: «Era naturale che in una città morta come Ancona la gente si ritrovasse a partecipare in massa ad un misero evento, organizzato male dal Comune che poi non perde occasione per rimpinguare le proprie cassa».

Parcheggi strapieni per "Portonovo in fiore", scattano le multe

Ma cosa è successo? Alle 15.30 il parcheggio scambiatore era già tutto e la Polizia locale impediva l'accesso alla Baia, così molti autoveicoli hanno posteggiato lungo la strada, «fuori dalla striscia bianca, sulla banchina erbosa». In una condizione di sicurezza insomma per i veicoli in transito, come si vede dalla foto. «Al rientro abbiamo trovato una bella multa, che magari sarà stata anche corretta se l’intento era fare cassa, ma del tutto fuori luogo se consideriamo che era ovvio che in una cittadina morta come Ancona la gente si ritrovasse a partecipare ad un misero evento, dove lo stesso comune prima organizza (male) e poi non perde l’occasione per rimpinguare le proprie casse».