Ancona, la Questura in trincea contro le violenze domestiche: previste una serie di iniziative per le donne

ANCONA- Le recenti notizie di cronaca nazionale impongono un momento di riflessione.

La Polizia di Stato, attraverso la Questura di Ancona e tutti gli uffici di Polizia presenti sul territorio sta rinnovando il proprio impegno a sensibilizzare e prevenire le condotte di violenza, maltrattamenti e stalking

Le iniziative

Sul fronte della prevenzione continua ad essere “l’ammonimento del Questore” il provvedimento più efficace e infatti l'intervento repressivo assume un valore del tutto relativo poiché avviene laddove gli strumenti preventivi non abbiano avuto efficacia. La misura costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza e dello stalking, prima che degenerino e si concretizzino in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico.

Nel corso del 2022 tutti i soggetti colpiti da Ammonimento del Questore hanno cessato i comportamenti delittuosi e non sono state registrate recidive. Spesso, come raccontano gli psicologi, il primo passo è il più difficile: la paura di essere giudicate, la vergogna di raccontare dettagli della propria vita privata, il timore di rimanere sole. A volte però basta solo una spalla a cui appoggiarsi, qualcuno con cui parlare, una rete di sostegno indispensabile per iniziare un nuovo percorso di vita libero dalla violenza e dal dolore. Si offre, però, anche una mano agli uomini maltrattanti, a coloro che agiscono violenza senza ancora sfociare in un reato più grave, che richiede un intervento di polizia giudiziaria.