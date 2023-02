​Questura di Ancona, numeri positivi per il rilascio dei passaporti: incremento del 60% rispetto al 2022

ANCONA- Continua l’intensa attività della Questura di Ancona e dei Commissariati distaccati sul territorio, per assicurare a tutti gli utenti il rilascio dei titoli per l’espatrio. Dal 1 febbraio sono stati prodotti circa 400 passaporti, con un incremento del 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre gli accessi allo sportello dell’Ufficio di Polizia amministrativa sono stati oltre 700.

I nuovi orari

Il Questore di Ancona ha disposto che lo sportello Passaporti rimanga aperto per sei giorni settimanali, con le seguenti modalità: Lunedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”; martedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line”; mercoledì mattina (09-13) e pomeriggio (14-17) con prenotazione tramite “agenda on line”; giovedì apertura straordinaria mattina (09-13) con accesso libero senza prenotazione in agenda; venerdì mattina (09-13) con prenotazione tramite “agenda on line”. Sabato solo ritiro dei passaporti (09-12). I Commissariati P.S. della provincia (Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano) effettueranno altri open day, con accesso libero e senza prenotazione in agenda on line, dalle 8.30 alle 13.30, nelle prossime seguenti date: 25 febbraio; 11 marzo (tranne il Commissariato Ps di Osimo che effettua l’open day il 18 marzo) e 25 marzo