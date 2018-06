Quattro giovani chiusi nell'auto sorpresi a fumare: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sono iniziati da ieri sera sin dalle ore 19 i controlli straordinari disposti dal Questore di Ancona, Oreste Capocasa, sul territorio dorico e sulla costa, per evitare che malintenzionati possano approfittare delle abitazioni lasciate vuote e infastidire chi si reca sulla costa per un pò di refrigerio.Posti di controllo sono stati effettuati su tutto il territorio anche con l'ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, in totale sono state controllate 57 autovetture e 90 persone , di cui 21 con precedenti di Polizia.I controlli sono stati effettuati anche all'ingresso e all'uscita della città per monitorare il flusso di auto e persone che entrano nel territorio.Durante i controlli sono state eseguite tre perquisizioni sul posto nei confronti di alcuni soggetti con precedenti; gli atti di polizia giudiziaria hanno evidenziato in particolare quattro giovani che a bordo di una autovettura si erano appartati in zona Duomo per consumare sostanza stupefacente. I quattro, tutti conosciuti dai poliziotti, sono stati denunciati a piede libero.Non solo controlli e denunce, ma anche molta prossimità; infatti gli equipaggi delle Volanti e del Reparto Prevenzione hanno anche raggiunto alcuni negozianti, in particolare in zona centro e zona archi, all'interno degli esercizi commerciali ,per ascoltarli e condividere con loro momenti di vicinanza .