La Cooperativa Amore e Vita di Ancona che gestisce due centri diurni, uno per anziani e uno per persone affette da demenza organizza una serie di incontri informativi dal titolo “Quattro chiacchiere sulle demenze”. Ad ogni appuntamento verrà trattato un argomento diverso: si partirà parlando di invecchiamento normale e di deterioramento cognitivo, si illustreranno le caratteristiche e i sintomi delle varie forme di demenza.

Gli incontri

Nel secondo incontro si tratteranno le problematiche comportamentali che possono insorgere nel corso della malattia e come gestirle. Nel terzo incontro l’argomento principale sarà come comunicare e come relazionarsi in modo efficace ed infine nell’ultimo incontro si parlerà di stimolazione cognitiva e sensoriale e di terapie non farmacologiche. Gli incontri si svolgeranno nei giorni : 14 Giugno 2024, 28 Giugno 2024, 12 Luglio 2024 e 26 Luglio 2024 con orario dalle 17:30 alle 19:00 ad Ancona, in via Madre Teresa di Calcutta 1/B , presso il Centro Diurno Bruno Camillucci. La partecipazione è gratuita e non è necessario prenotarsi, al termine di ogni incontro sarà offerto un aperitivo. L’obiettivo degli incontri è quello di sensibilizzare e divulgare informazioni corrette sul tema delle demenze. Si alterneranno come relatrici le psicologhe Dott.ssa Serena Rabini Direttrice Sanitaria del Centro Diurno Camillucci e la Dott.ssa Annalisa Scarpini Direttrice Sanitaria del Centro Diurno Santini.