Esce di casa in piena notte e suona i campanelli dei citofoni dei palazzi del quartiere

ANCONA - Un sabato notte a dir poco agitato nel rione Adriatico. A distanza di un paio d’ore dal caos scoppiato in piazza Diaz, una donna residente dalle parti del viale della Vittoria, già conosciuta per i suoi problemi di salute, ha perso il lume della ragione. È uscita di casa e si è messa a suonare ai citofoni di vari palazzi, svegliando i residenti nel cuore della notte. Ancora una volta al viale è intervenuta una pattuglia delle Volanti insieme ad un equipaggio della Croce Gialla. La 57enne è stata bloccata, assistita e messa in sicurezza. Anche lei è stata accompagnata al Pronto soccorso di Torrette per essere sottoposta ad una visita di controllo e a tutte le cure del caso.

