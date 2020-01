Ancona, sorpreso a guidare il suo quad ubriaco sull'Asse: aveva la patente revocata da 16 anni

ANCONA - Gira col quad sull'Asse, completamente ubriaco e con la patente revocata da quasi 16 anni: multa e sequestro per un 60enne anconetano.

Mercoldì pomeriggio, sull’asse nord-sud direzione centro, i militari della Stazione carabinieri di Brecce Bianche hanno accertato che il 60 enne anconetano era alla guida senza patente del quadriciclo di sua proprietà in evidente stato di alterazione, dovuta all’abuso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico pari a 1,81 g/l. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la confisca, mentre la patente di guida non è stata ritirata poiché già revocata a maggio del 2004.

