Giovane pusher arrestato Spacciava nella sala d'attesa del pronto soccorso

ANCONA - Sorpreso a spacciare a un paziente arrivato in ospedale per degli accertamenti. Arrestato, ieri pomeriggio, un 20enne marocchino residente a Falconara. Secondo le prime informazioni, il giovane era solito spacciare nella sala d’attesa del pronto soccorso di Torrette, camuffandosi tra i pazienti e i familiari dei degenti per non destare sospetti e, soprattutto, per sfuggire al controllo degli operatori sanitari. Lo straniero è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish pronti per essere spacciati. Ieri, uno degli acquirenti doveva essere un uomo arrivato al pronto soccorso per eseguire degli accertamenti. Lo smercio della droga è stata sventato dai carabinieri del Norm di Ancona e della stazione di Collemarino che da tempo erano sulle tracce del pusher.