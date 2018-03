Pusher arrestato, controlli senza soste e anche tante denunce della Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Doveva essere una serata da sballo ma la Polizia ha rovinato tutti i programmi. Continuano i controlli sul territorio di Ancona da parte dei poliziotti della Questura di Ancona. Nella serata di ieri, intorno alle 23, durante i servizi di prevenzione, una Volante transitando in via Giordano Bruno notava due ragazzi che parlottavano tra loro sotto il porticato di un condominio e con gesto fulmineo alla vista della "Biancoceleste" cercavano di nascondere qualcosa assumendo quell'atteggiamento di chi per non essere controllato si nasconde alla vista dei controllori.I poliziotti dopo aver identificato i giovani rinvenivano anche gli involucri di marijuana che avevano gettato lontano da loro con l'intento di sbarazzarsene. I due giovani portati in Questura venivano denunciati e la marijuana contenuta nei due involucri in plastica nero termosaldati del peso complessivo di 3 grammi veniva sequestrata.Poco più tardi, verso le 23.50 nei pressi di via delle Grazie un'altra pattuglia di Volante che procedeva ad un controllo appiedato della zona veniva attratta da un odore pungente prodotto dalla combustione di tabacco e marijuana che proveniva da una zona nascosta nei pressi di un parcheggio; i due poliziotti si sono avvicinati con circospezione e si sono trovati di fronti tre giovani intenti a fumare sostanza stupefacente. Immediata la loro reazione alla vista delle divise, subito hanno cercato di disfarsi degli involucri di marijuana che avevano ancora con loro gettandoli lontano. Nulla da fare, i poliziotti hanno ritrovato tutti gli involucri gettati via per un peso complessivo di 5,8 grammi di sostanza stupefacente, che veniva sequestrata e i ragazzi denunciati.Contemporaneamente anche ad Osimo una pattuglia degli uomini della Squadra Mobile e dei poliziotti di quel Commissariato di Polizia procedevano al controllo all'interno di una bar di un uomo già conosciuto alle forze di polizia che subito cercava di disfarsi di un sacchetto contenente cocaina per un peso di 12 grammi e bloccavano anche l'acquirente. Veniva effettuata anche la perquisizione domiciliare dove veniva trovata altra sostanza stupefacente tipo cocaina per un peso di quasi 10 grammi così lo spacciatore veniva arrestato mentre segnalato in Prefettura l'acquirente.